وزارة الحج والعمرة تدشن الرابط الإلكتروني للحجاج القطريين لموسم حج 1439

أنهت وزارة الحج والعمرة كافة الترتيبات اللازمة لخدمة الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، حيث خصصت الوزارة الرابط الإلكتروني (https://qh.haj.gov.sa)، لتمكين المواطنين القطريين الأشقاء من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

وأكدت الوزارة أن حكومة المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ترحب بقدوم جميع المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أقطار العالم، كما أنها لن تألو جهداً في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تمكنهم من أداء مناسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة.

