ماي: ترمب نصحني بمقاضاة الاتحاد الأوروبي بدلا من التفاوض معه

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سبق أن نصحها برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي في إطار استراتيجيتها للخروج من التكتل.

وكان ترمب قال الأسبوع الماضي إنه ماي تجاهلت نصيحته في هذا الصدد.

وأضافت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "قال لي أنه يتعين علي مقاضاة الاتحاد الأوروبي.. مقاضاته وليس التفاوض معه".