"مايكروسوفت" تعتزم طرح إصدار من تطبيق "وايت بورد" لأجهزة "آي.أو.إس"

تعتزم إمبراطورية البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" طرح إصدار جديد من تطبيق العمل الجماعي وتبادل الأفكار بصورة آنية "وايت بورد" للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" مثل هواتف "آيفون" والكمبيوتر اللوحي "آيباد".

وقد طرحت الشركة الأمريكية أواخر العام الماضي أول إصدار من التطبيق للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "ويندوز 10" الذي تطوره مايكروسوفت. ويتيح التطبيق اشتراك عدد كبير من الأشخاص المتواجدين في أماكن متفرقة الاشتراك في إنجاز مهمة واحدة مثل تدوين الملاحظات أو تحرير الرسوم والصور في وقت واحد من خلال مجموعة واحدة.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق وايت بورد هو نسخة رقمية من "لوحة الكتابة" أو "وايت بورد" الحقيقية المعروفة بالنسبة لكل الناس تقريبا.

يسمح التطبيق "وايت بورد" للمستخدمين تدوين الأفكار ومشاركة الملاحظات بشكل آني، وذلك على نظام "ويندوز 10"، حيث يمكن من خلال التطبيق، إنشاء مساحة عمل، والبدء في كتابة الملاحظات، أو إضافة الصور والرسم عليها لشرح الأفكار، بحيث تظهر تلك التعديلات فور رسمها عند جميع المُتابعين لنفس المساحة. كما يُمكن للمستخدمين أيضاً، المساهمة في تلك المساحة لتعزيز التشاركية بين الجميع.

وتهدف الشركة من خلال هذا التطبيق، إلى تسهيل التواصل بين أعضاء فرق العمل، خصوصاً في الشركات التي تعمل على نطاق واسع.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى وجود نسخة للعرض على الإنترنت من هذا التطبيق، مشيرة إلى اعتزامها إطلاق نسخة للعمل من الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" في المستقبل. وكانت "مايكروسوفت قد كشفت عن هذا التطبيق لأول مرة في كانون أول/ديسمبر الماضي.

ويمكن تنزيل تطبيق "وايت بورد" لأجهزة "ويندوز10" من متجر "ويندوز ستور" الإلكتروني. وسيتم طرح نسخة "آي.أو.إس" في متجر "آب ستور" قريبا.