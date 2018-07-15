أوراق بنكنوت وعملات معدنية في الذكرى الـ 100 لمولد مانديلا

أصدرت جنوب إفريقيا مجموعة محدودة من أوراق البنكنوت والعملات المعدنية الذهبية بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على مولد نلسون مانديلا التي تحل يوم تموز (18 يوليو) ، بحسب "رويترز".
وقال البنك المركزي، إن الأوراق تعرض صورا من حياة مانديلا ونشأته في منطقة ريفية في مقاطعة كيب الشرقية كابن لأحد الزعماء المحليين، وسجنه لمدة 27 عاما، ونهاية نظام الفصل العنصري عام 1994 حينما صار رئيسا، وتوفي مانديلا عام 2013 عن عمر ناهز 95 عاما.
ويأتي إصدار أوراق البنكنوت والعملات في سياق سلسلة من الأنشطة في أنحاء العالم تتصدرها محليا محاضرة بمناسبة عيد ميلاد مانديلا يلقيها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هذا الأسبوع.
وتظهر العملة المعدنية الذهبية التي تزن أونصة واحدة صورة لمانديلا شابا، وهي من تصميم سينديسو نيوني المولود في زيمبابوي والمعروف بانتقاده لروبرت موجابي زعيم زيمبابوي السابق.
وقال نيوني، "لأني نشأت وعشت معظم حياتي تحت حكم دكتاتوري، لم يتسن لي أن أنعم بالديمقراطية التي تنعم بها جنوب إفريقيا".
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