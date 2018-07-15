الفيضانات تكبد الاقتصاد الصيني 3.8 مليار دولار

قالت وسائل الإعلام الرسمية في الصين أمس، إن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية تسببت في حدوث دمار عبر الصين بعد أن دمرت الفيضانات التي وقعت على امتداد الأنهار الرئيسة جسورا وأغلقت طرقا وسككا حديدية وأجبرت آلاف السكان على ترك منازلهم.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن 241 نهرا في 24 إقليما فاضت مياهها خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغ حجمها 25.9 مليار يوان "3.87 مليار دولار"، بحسب "رويترز".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار على شتى أنحاء الصين أمس، مع توقع حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم سيتشوان في جنوب غرب البلاد.

وتجتاح أمطار غزيرة وفيضانات مناطق كثيرة في الصين في هذا الوقت من كل عام وكثيرا ما تؤدي إلى سقوط مئات القتلى، لكن عدد الضحايا هذا العام كان قليلا نسبيا، على الأقل في بداية الصيف، مع إعلان إقليم سقوط 15 قتيلا وإقليم آخر عن سقوط ثلاثة قتلى. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الأمطار قد يتجاوز منسوبها 80 مليمترا في الساعة في بعض المناطق.

وحذر المركز أيضا من حدوث فيضانات في شمال شرقي البلاد، ودعا السلطات إلى وقف الأنشطة التي تقام في الهواء الطلق والحذر من انهيار مبان.

وارتفع منسوب المياه بشكل كبير في نهر يانجتسي الذي يمتد من إقليم يوننان في جنوب غربي الصين إلى إقليمي جيانجسو وشنجهاي على الساحل الشرقي، ما أدى إلى حدوث فيضانات في كثير من فروعه واقتراب منسوب المياه في سد الخوانق الثلاثة من مستويات قياسية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إنه أصبح من المتعذر الوصول إلى أكثر من عشرة طرق رئيسة في إقليم سيتشوان بسبب الفيضانات، كما انهار جسر على نهر مين في سيتشوان وهو أحد فروع يانجتسي.