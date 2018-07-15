الإعلان عن 25 ألف منتج سكني جديد ضمن الدفعة السابعة .. اليوم

من المنتظر أن تعلن اليوم وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، عن الدفعة السابعة من برنامج "سكني" بعدد يتجاوز 25 ألف خيار سكني وتمويلي، ليصل إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ بداية 2018، حتى شهر تموز (يوليو) الجاري نحو 154 ألف خيار سكني وتمويلي.

وتشمل الدفعة السابعة، الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة بالشراكة بين الصندوق والمصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى.

ووفقا لبيانات وزارة الإسكان، فقد تخطت الوحدات السكنية التي أعلن برنامج "سكني" عن تخصيصها خلال الدفعات السبع من العام الجاري، حاجز الـ 54 ألف وحدة سكنية (فلل وشقق) جاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، بأسعار راوحت بين 250 و750 ألف ريال.

وتأتي هذه الوحدات السكنية من بين 125 ألف وحدة متنوعة يستهدف برنامج "سكني" تخصيصها خلال العام الجاري للمستفيدين وفقا لرغباتهم المدخلة في بوابة الدعم السكني "إسكان"، إلى جانب الخيارات السكنية والتمويلية الأخرى التي يخصصها البرنامج شهريا، التي تشمل منح الأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة.

كما أن الوحدات السكنية التي تم تخصيصها حتى الدفعة السادسة وتم الإعلان عنها أخيرا، تمثل نحو 36 في المائة من إجمالي الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج.

يذكر أن وزارة الإسكان قد خصصت نحو 122242 وحدة سكنية في ثلاث مناطق وهي، الرياض والشرقية ومكة المكرمة خلال الأشهر الـ 16 الأخيرة.

واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النسبة الكبرى بنحو 20.7 في المائة بـ48811 وحدة سكنية بيع على الخريطة، فيما جاءت منطقة الرياض ثانيا بنسبة 16.5 في المائة بـ 38826 وحدة سكنية، وجاءت منطقة الشرقية ثالثا بنسبة 14.7 في المائة بـ34605 وحدة سكنية بيع على الخريطة.

وأكدت وزارة الإسكان، أن برنامج "سكني" حرص على التركيز على المدن الأكثر كثافة والأكثر طلبا على الخيارات السكنية بحسب البوابة الإلكترونية للدعم السكني.