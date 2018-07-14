بلجيكا تهزم إنجلترا وتحرز ثالث كأس العالم

حسمت بلجيكا المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم، أفضل مراكزها في تاريخ مشاركتها بالبطولة، بعد الفوز 2-صفر على إنجلترا التي تلقت الخسارة الثانية على التوالي اليوم السبت.

وتلتقي فرنسا مع كرواتيا في النهائي غدا الأحد في ملعب لوجنيكي في موسكو.

وافتتح توماس مونييه الثنائية في الدقيقة الرابعة قبل أن يضاعف إيدن هازارد النتيجة في الدقيقة 82 ليقودا بلجيكا للمركز الثالث وهو أفضل مراكزها بعدما حلت رابعة في نسخة 1986 في المكسيك.

وبدت إنجلترا أفضل خلال معظم فترات الشوط الثاني لكن القائد هاري كين بدا عليه الارهاق بينما كانت بلجيكا حاسمة في الثلث الهجومي وحققت الفوز.

وجاء هدف مونييه من هجمة بدأت بتمريرة بينية من روميلو لوكاكو في الناحية اليسرى إلى ناصر الشاذلي الذي أرسل تمريرة عرضية على القائم البعيد حولها مونييه بقدمه في الشباك بعدما تجاوزت الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد.

وهذا الهدف يعني أن عشرة لاعبين مختلفين سجلوا لبلجيكا خلال كأس العالم الحالية لتعادل رقم فرنسا في نسخة 1982 وإيطاليا في 2006.

وأدخل جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا خمسة تغييرات على التشكيلة التي خسرت من كرواتيا بينما أجرى روبرتو مارتينيز تغييرين فقط.

وعاد مونييه من الإيقاف وشارك يوري تيلمانس أساسيا على حساب مروان فيلايني في وسط الملعب حيث اعتمدت بلجيكا على الثلاثي الهجومي القوي لوكاكو وكيفن دي بروين وهازارد.

وكاد دي بروين أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 12 عندما وصلته الكرة قريبا من مرمى إنجلترا بعد تعثر جون ستونز لكن محاولته تصدى لها بيكفورد بسهولة.

وسنحت فرصة لكين، هداف البطولة بستة أهداف، في الدقيقة 24 إثر تمريرة من رحيم سترلينج لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

ودفع ساوثجيت بماركوس راشفورد بدلا من سترلينج وجيسي لينجارد بدلا من داني روز بعد الاستراحة لتسفر هذه التغييرات عن هيمنة إنجليزية على مجريات الشوط الثاني.

وأنقذ توبي ألدرفيريلد مرمى بلجيكا من فرصة خطيرة عندما أبعد تسديدة إيريك داير من على خط المرمى بعدما تجاوزت الحارس تيبو كورتوا إثر تبادل للتمرير بين راشفورد وداير.

وذهبت ضربتا رأس من داير وهاري ماجواير بعيدا عن مرمى بلجيكا بينما كاد مونييه أن يحرز هدفه الشخصي الثاني ولفريقه بتسديدة مباشرة أنقذها بيكفورد بيده ببراعة.

لكن جاءت تمريرة متقنة من دي بروين من وسط الملعب ليضع زميله هازارد في مواجهة المرمى بعدما تخلص لاعب وسط تشيلسي من فيل جونز وسدد أرضية في الشباك من مدى قريب قبل النهاية بثماني دقائق.