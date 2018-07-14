حلم لقب كأس العالم 2018 غدا بين فرنسا وكرواتيا

تقام المباراة 64 والنهائية للنسخة ال21 لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم غدا بين فرنسا وكرواتيا على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وحققت ثمانية منتخبات اللقب العالمي منذ النسخة الأولى في الأوروغواي 1930، منها فرنسا على أرضها عام 1998، بينما تخوض كرواتيا المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها.

وستحقق الأحلام غدا بين أقدام اللاعبين على العشب الأخضر لدرة تاج ملاعب كرة القدم في روسيا، البلاد التي استضافت "أفضل كأس عالم على الاطلاق" بحسب قول رئيس الاتحاد الدولي للعبة جاني إنفانتينو.

ويبدو أن المنتخب الفرنسي لكرة القدم مرشحا للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه وتحقيق النجمة الثانية بعد لقبها الأول عام 1998 ، لكن الكرة تقول غير ذلك في النهائيات، وخاصة مع مفاجأة المونديال المنتخب الكرواتي الذي خاض التمديد في مبارياته الثلاث الاخيرة قبل حجز بطاقته إلى النهائي والباحث عن دخول التاريخ ونادي المتوجين باللقب العالمي.

وتأهلت فرنسا بسهوله إلى الدور الثاني بفوز كبير على الارجنتين 3-صفر في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، وقبل وصولها للنهائي تخطت بلجيكا بهدف ، فيما احتاجت كرواتيا إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتخطي الدنمارك وروسيا المضيفة في الدورين ثمن وربع النهائي تواليا، قبل أن تحسم مواجهتها لانجلترا في نصف النهائي بعد التمديد 2-1.

وتعتمد فرنسا على لاعبها غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن ، الى جانب محوري الوسط كانتي وبول بوغبا والمهاجم مبابي، فيما تحلم كرواتيا البالغ سكانها نحو أربعة ملايين إلى شق الطريق نحو اللقب العالمي الذي باتوا محط إعجاب مئات الملايين من مشجعي الدول الكبيرة الغائبة عن الأدوار الأخيرة ، كما قدم الكروات في أرض الملعب مجهودا مضاعفا، وخاضوا شوطين اضافيين في مبارياتهم الثلاث الأخيرة ، وانتظروا طويلا لبلوغ هذه المرحلة ، بقيادة لوكا مودريتش وايفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش.

يذكر أن المنتخبات الفائزة بألقاب بطولات كأس العالم عبر التاريخ طبقا لعدد مرات الفوز البرازيل (5) مرات أعوام 1958 - 1962 - 1970 - 1994 - 2002 وإيطاليا (4) 1934 - 1938 - 1982 - 2006 ، وألمانيا (4) اربع مرات أعوام 1954 - 1974 - 1990 - 2014 ، أوروجواي مرتين عامي 1930 - 1950 والأرجنتين مرتين عامي 1978 - 1986 ، ومره واحدة لكل من إنجلترا عام 1966 ، وفرنسا عام 1998 وإسبانيا 2010.