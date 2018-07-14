صندوق النقد: 17.38% حجم اقتصاد الظل إلى الناتج المحلي الاجمالي في الأردن

أظهرت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أن معدل الاقتصاد غير الرسمي "اقتصاد الظل" في الأردن، بلغ 17.38% من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1991- 2015 م.

وقالت الدراسة التي أصدرها الصندوق أخيرًا، وحملت عنوان " اقتصاد الظل حول العالم: ماذا هي الدروس المستفادة في عشرين سنة الماضية"، إن الاقتصاد غير الرسمي في الأردن تراوح بين 13.44% بمستواه الأدنى و 21.12 % في حده الأعلى في السنوات العشرين موضع الدراسة.

وبينت الدراسة أن حجم الاقتصاد غير الرسمي الأردني، أخذ بالتراجع كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بدءاً من النصف الثاني من عمر الدراسة عام 2004 م.

وأشارت الدراسة إلى أن أثر اللجوء على الأردن وغيره من الدول لم تظهر في نتائجها، كون المنهجية التي اعتمدتها لم تقس هذا الأثر، مما يعني أن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد يكون أكبر مما ظهر في الدراسة.

واعتمدت الدراسة في بناء منهجها، اسلوب المنهج الخليط بين دراسة القطاعات على المستوى الجزئي ومستوى الطلب على العملة ومنهج المؤشرات والحالات المتعددة.