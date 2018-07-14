اتحاد الملاك يطلق بوابة إلكترونية تسهل التواصل مع مستفيديها

أطلق برنامج "اتحاد الملاك" التابع لوزارة الإسكان البوابة الالكترونية التفاعلية التي تهدف إلى إثراء تجربة ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والاستفادة من خدمات البرنامج الكترونيا في إطار تيسير إدارة المجمعات العقارية مشتركة الملكية وتعزيز مفهوم التعايش السكني الآمن، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة.

وتتيح البوابة الإلكترونية عدداً من الخدمات، تشمل تعزيز التواصل المستمر وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة بين الملاك في ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة والتصويت على اللائحة الداخلية واعتماد الرسوم وفتراتها بما يوفر خدمات العقار الضرورية.

كما يمكن للاتحاد تقديم الوثائق واصدارها بشكل الكتروني من خلال البوابة مما يسرع الإجراءات اللازمة لأعمال الاتحاد مع الجهات المعنية وذات العلاقة، كما يمكن للملاك الوحدات إضافة وحداتهم في الاتحاد، وكذلك الاطلاع على نتائج الاجتماعات لمجلس الاتحاد والجمعيات العمومية و القوائم المالية و أهم الأخبار والإعلانات الخاصة بالاتحاد.

ويمكن للملاك تسديد الرسوم المتفق عليها من خلال البوابة وبشكل الكتروني ميسر، كما تتيح البوابة الالكترونية (mullak.sa) معلومات وشرح متكامل عن آلية التسجيل وإجراءات الاعتماد.

وتهدف وزارة الإسكان من خلال هذا البرنامج إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة عبر وضع وتطوير الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.