إيقاف المرأة المخالفة في مهرجان سوق عكاظ وإحالة القضية للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه وبالإشارة إلى قيام إحدى المشاركات بحضور مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف ، مساء الجمعة الموافق 1439/10/29 هـ ، باعتلاء مسرح إحدى فقراته ، وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش ، فقد تم إيقاف المرأة المخالفة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة .