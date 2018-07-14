إيقاف المرأة المخالفة في مهرجان سوق عكاظ وإحالة القضية للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه وبالإشارة إلى قيام إحدى المشاركات بحضور مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف ، مساء الجمعة الموافق 1439/10/29 هـ ، باعتلاء مسرح إحدى فقراته ، وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش ، فقد تم إيقاف المرأة المخالفة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة .
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