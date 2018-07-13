الأعلى على الإطلاق.. ارتفاع الفائض التجاري الصيني مع أمريكا في يونيو

أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الجمعة أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة ارتفع في يونيو إلى 28.97 مليار دولار من 24.58 مليار في الشهر السابق.

ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانات رسمية تعود إلى عام 2008، فإن الفائض هو الأعلى على الإطلاق مع الولايات المتحدة في شهر واحد.

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو بلغ 133.76 مليار دولار.