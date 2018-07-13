السياح آخر ضحايا الحرب التجارية بين أمريكا والصين

في ظل الحرب التجارية المستعرة بين واشنطن وبكين.. يعتزم فندق في مدينة شنتشن بجنوب الصين فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على النزلاء الأمريكيين.

وذكرت ذكرت صحيفة جلوبال تايمز التابعة لصحيفة تشاينا ديلي الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم في تقرير أمس الخميس أن مجموعة فنادق مودرن كلاسيك نشرت إخطارا في فنادقها تبلغ فيه النزلاء الأمريكيين بفرض الرسوم الإضافية عليهم.

وقال متحدث باسم الفندق يدعى يانغ للصحيفة "نشرنا الإخطار اليوم الجمعة.. غضب مديرنا بشدة بسبب الرسوم الجمركية التي تعتزم أمريكا فرضها على الصين لذلك قررنا مساندة بلدنا والتعبير عن دعمنا".

وقال من ردوا على أرقام الهاتف المنشورة على موقع الفندق الإلكتروني اليوم الجمعة إنه ليس لديهم علم بشأن هذه السياسة الجديدة.

ولم تظهر مؤشرات عامة تذكر حتى الآن على وجود نشاط معادي للولايات المتحدة في الصين مع تنامي النزاع التجاري.

لكن هناك بعض المؤشرات على أن المواطنين الصينيين يتعاملون مع الأمر بأنفسهم بعيدا عن الإجراءات الحكومية حيث كشفت صورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي لافتة في أحد المطاعم بإقليم هونان بأن هناك رسوما إضافية بنسبة 25 بالمئة على رواد المطعم الأمريكيين.