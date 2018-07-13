"وول مارت" تسعى للخروج من اليابان ببيع متاجر "سييو" بنحو 4 مليارات دولار

امرأة تخرج من متجر سييو في طوكيو، وقالت تقارير إعلامية إن وول مارت الأمريكية للبيع بالتجزئة قررت بيع سلسلة المتاجر اليابانية سييو، وإنها تواصلت بالفعل مع صناديق استثمار مباشر وشركات تجزئة كبيرة بخصوص هذه المسألة، وفي حال تمت صفقة البيع، فقد تصل قيمتها إلى ما يتراوح بين (2.7-4.5 مليار دولار).
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