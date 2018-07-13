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أحداث في صور

فتاة تتواصل مع روبوت بائع في أحد متاجر الصين بعد أن استحوذت على كثير من الوظائف

"إ.ب.أ"
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