نوفاك: منتجو النفط سيتحركون في حالة حدوث عجز في السوق

أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحفيين في موسكو اليوم الجمعة بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها سيتحركون في حالة حدوث عجز في سوق النفط بسبب التطورات في فنزويلا وليبيا.

وقال نوفاك إن الأطراف المشاركة في اتفاق إنتاج النفط يمكنهم مناقشة الموضوع إذا كانت هناك حاجة لزيادة إنتاج النفط العالمي بأكثر من المليون برميل يوميا المتفق عليها في الوقت الحالي.

أضاف أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر على أسعار النفط.