أسهم أوروبا تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة واتجهت إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني مع استمرار المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية شاملة وزيادة التفاؤل بشأن الموسم المقبل من أرباح الشركات.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش مع صعود عدد كبير من القطاعات، بداية من القطاعات الصناعية ووصولا إلى أسهم التكنولوجيا والأسهم المالية.

وكان الأداء الأفضل من نصيب شركة التوظيف البريطانية هايس التي ارتفع سهمها 4.7 بالمئة بعد أن قالت إنها تتوقع أن تفوق الأرباح التشغيلية للعام بالكامل توقعات السوق.

في المقابل هبط سهم جام هولدينج السويسرية بنحو ستة بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستتحمل مخصصات انخفاض قيمة بنحو 59 مليون فرنك سويسري.