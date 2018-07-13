الجبير يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي

شارك وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، الذي عقد في مقر حلف شمال الأطلسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. يشار إلى أن أعمال الاجتماع انطلقت بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي. ويعقد الاجتماع ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي.