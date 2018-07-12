"التأمينات" لـ "الاقتصادية": إجراءات احترازية للتأكد من أحقية السعوديين بتعويضات "ساند"

تتخذ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراءات احترازية للتحقق من صحة العلاقة العمالية بين صاحب العمل والمستفيد من تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند". وقال لـ "الاقتصادية" عبدالله العبد الجبار؛ المتحدث الرسمي للمؤسسة، "إن هذه الإجراءات تسفر عن تغيرات يومية وتحديث للأرقام الخاصة بالتعويضات بشكل مستمر". ووأوضح العبد الجبار، أن جميع المشتركين في فرع المعاشات من السعوديين مسجلون تلقائياً في نظام "ساند"، إذ تقوم المؤسسة بتسجيلهم تلقائياً.

وأكد العبد الجبار أن نظام "ساند" يهدف بشكل أساسي إلى رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، بحيث يعمل النظام على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وذلك بتوفير حد أدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشاً كريما، إضافة إلى توفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية. ولا يقل تعويض البطالة في برنامج "ساند" عن مقدار الإعانة المقدمة للباحثين عن عمل، بشرط ألا يتجاوز ذلك متوسط الأجر الشهري للمشترك قبل تركه العمل.

وتصرف إعانة البطالة لمن فصل من عمله لسبب خارج عن إرادته، على أن يتم الصرف لمدة 12 شهرًا متصلة أو منفصلة في كل مرة من مرات الاستحقاق، كما يصرف بواقع 60 في المائة من راتب الأشهر الثلاثة الأولى، و50 في المائة من المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. ودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين السعوديين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتركوا العمل وبلغوا سن الستين أو من كان عاجزا أو أفراد عائلات من توفي منهم للتأكد من وجود مستحقات تأمينية لم يتقدموا بطلب صرفها.

وأكدت المؤسسة في وقت سابق، حرصها على إيصال الحقوق إلى مشتركيها، حيث أطلقت هذا الأسبوع حملة إعلامية تشمل إرسال رسائل نصية للمستفيدين وذويهم تتضمن رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله معرفة مدى وجود مستحقات مالية. وأشارت إلى توفيرها خدمة للاستعلام عن أسماء من لهم مستحقات تأمينية ولم يتقدموا بطلب الصرف من خلال موقعها الإلكتروني، داعية من لهم مستحقات من مستفيدين أو ورثتهم إلى مراجعة أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة لاستكمال صرف تلك المستحقات بعد التأكد من وجود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين.

ويجيز نظام التأمينات الاجتماعية تسجيل الطلاب في حال وجود علاقة عمل حقيقية، حيث إن المؤسسة تسعى جاهدة إلى تطبيق نظام التأمينات بشكل سليم وتقع على عاتقها مسؤولية حفظ حقوق المشتركين ومتابعة أصحاب العمل والتأكد من تسجيل جميع العاملين لديهم، بناء على وجود علاقة عمل فعلية من خلال متابعة دورية تقوم بها مجموعة من الموظفين المختصين في كافة مكاتب المؤسسة. وتقوم المؤسسة بإشعار كل مشترك يتم تسجيله في النظام عن طريق إرسال رسالة قصيرة تتضمن معلومات اسمه ورقم اشتراكه في النظام والأجر الذي تم تسجيله، واسم المنشأة التي تم التسجيل فيها، وذلك لضمان صحة ودقة تسجيله من قبل صاحب العمل.