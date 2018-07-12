نيكي يغلق مرتفعا مع تراجع الين وسهم سوفت بنك يقفز

ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الخميس مع تراجع الين الذي هدأ المخاوف من الحرب التجارية وعزز المعنويات، في حين صعد سهم سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر بعدما قال مصدر إن صندوق تحوط أمريكي اشترى حصة بمليار دولار في الشركة.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 1.2 بالمئة عند 22187.96 نقطة، متفوقا في أدائه على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الذي زاد 0.5 بالمئة إلى 1709.68 نقطة.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، أكثر الأسهم تداولا من حيث القيمة، 6.4 بالمئة ليرتفع لعشر جلسات متتالية بعدما قال مصدر لرويترز إن صندوق التحوط الأمريكي تايجر جلوبال حاز على حصة تزيد قيمتها على مليار دولار في الشركة. وأضاف السهم 63 نقطة للمؤشر نيكي.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 112.29 ين، بعدما اخترق حاجز 112 ينا للمرة الأولى منذ العاشر من يناير كانون الثاني عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية تؤكد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام.

ورغم أن تراجع الين عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، كانت الأسهم الدفاعية من الرابحين البارزين مثل أسهم شركات الأدوية والأغذية.

وكانت الأسهم اليابانية هبطت أمس الأربعاء في إطار موجة خسائر بالأسواق العالمية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على سلع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار ليشتد الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.