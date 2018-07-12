التحالف : سقوط طائرة للتحالف تابعة للقوات الجوية السعودية في عسير ونجاة طياريها

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة (04:41) من فجر اليوم الخميس الموافق (28 شوال) تعرضت إحدى طائرات قوات التحالف من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وأثناء عودتها من مهمة تدريبية إلى عطل فني أدى إلى سقوط الطائرة بمنطقة عسير ونجاة الطيارين ولله الحمد.