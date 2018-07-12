الكهرباء : جاهزية المشاريع الكهربائية لقطار الرياض بلغت تكلفتها 2.6 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن جاهزية المشاريع الكهربائية الخاصة بقطار الرياض والانتهاء من تشغيل محطات التحويل الرئيسية لتعزيز الخدمة الكهربائية بالقطار ومرافقه المختلفة وهي محطة العقيق ومحطة الملز ومحطة قرطبة ومحطة الصفا جهد (380 كيلو فولت).

وأوضح المهندس علي الركبان مدير إدارة مشاريع الجهد الفائق بالشركة أن المشاريع الكهربائية التي نفذتها الشركة لقطار الرياض بغلت تكلفتها الإجمالية (2.6) مليار ريال بدعم من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. مؤكدا أن تلك المشاريع تم تنفيذها وفقاً لأحدث المواصفات الفنية العالمية حيث وصل مجموع أطوال الدوائر الكهربائية التي تم تنفيذها ضمن تلك المشاريع (100) كلم تقريبا.

وأفاد الركبان أن المشاريع تشمل أيضا توسعة 8 محطات هي محطة المرسلات ومحطة الشرفية ومحطة مركز الملك عبدالله المالي ومحطة خشم العان وكذلك توسعة محطة سلطانة ومحطة الصفا ومحطة المحطة السابعة ومحطة الرائد إضافة إلى مشاريع الخطوط التي شملت ربط المحطات الرئيسية كما تضمنت المشاريع أيضا الانتهاء من تنفيذ أطول دائرة نقل كهربائي من نوعها بالشرق الأوسط بكيبل جهد (380 ك.ف).