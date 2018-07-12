الملك يستقبل رئيس جنوب أفريقيا ويقيم مأدبة غداء تكريما له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم رئيس جنوب أفريقيا راما فوزا. كما كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وقد أجريت لرئيس جنوب أفريقيا مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين بعد ذلك صافح مستقبليه كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي لرئيس جنوب أفريقيا. عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين ضيفه رئيس رئيس جنوب أفريقيا إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي حيث صافح الأمراء وكبار المسؤولين. كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد المرافق لرئيس جنوب أفريقيا وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس جنوب أفريقيا والوفد المرافق له.