مفاجأة أبل.. كل ما تريد معرفته عن "آيفون" الجديد

ذكرت شائعات تقنية، مؤخرا، أن شركة "أبل" الأميركية تتجه إلى طرح 3 هواتف "آيفون" في سبتمبر المقبل، وسط توقعات بأن تقدم هاتفا منخفض التكلفة، لجذب ذوي القدرة الشرائية المحدودة.

وبحسب ما نقل موقع "مشابل" ، فإن "أبل" قد تعلن في سبتمبر المقبل نسخة مطورة من هاتف "آيفون X" بحجم 5.8 بوصات وأداء أفضل، كما يتوقع أيضا أن تطرح هاتف "آيفون X بلس" بشاشة "أوليد" تصل مساحتها إلى 6.5 بوصات.

لكن المفاجأة لا تكمن في الجهازين المذكورين بل في هاتف "آيفون" آخر تصل مساحة شاشته إلى 6.1 بوصة، لن يتعدى سعره ثمن هاتفي "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس".

وجلب هاتف "آيفون X" ميزات ثورية مثل التعرف على المستخدم بالوجه والشحن اللاسلكي والشاشة الممتدة في الواجهة دون حواف، لكن سعره الذي يبدأ من ألف دولار شكل إحدى نقاطه السلبية في السوق.

ولم ترد معلومات بعد عن الاسم الذي ستطلقه "آبل" على هاتفها الأقل سعرا، لكن ثمة من رجح أن تسميه "آيفون 9"، لاسيما أن الشركة انتقلت بشكل مباشر من 8 إلى عشرة.

وتبعا لذلك، من الوارد أن تطرح "أبل" في غضون أشهر هواتفها الذكية بالشكل التالي: هاتف "آيفون X2" و"آيفون X2 بلس" و"آيفون 9".

وترجح تقديرات خبراء رقميين أن تبيع أبل هاتفها المنخفض التكلفة بثمن يتراوح بين 600 و700 دولار، فيما سيتأرجح سعر "آيفون X2" بين 700 و800 دولار، أما سعر "آيفون X2 بلس" فسيكون بين 900 وألف دولار.

وبحسب "سكاي نيوز" تراهن أبل على الأسعار المناسبة حتى تقنع عددا من زبائنها بتغيير أجهزتهم القديمة، التي لم يعوضوها بنسخة جديدة العام الماضي جراء السعر المرتفع.

وعلى مستوى التصميم، سيكون هاتف آيفون المنخفض التكلفة بإطار من الألمنيوم بخلاف "آيفون X" الذي جرى تزويده بإطار من الفولاذ، أما الخلفية فمتشابهة بين الجهازين، ذلك أنها ستكون من الزجاج المقوى.

وعلى الرغم من محافظة "أبل" على مجموعة ألوان قليلة في هواتفها، يرجح أيضا أن تصدر أجهزة آيفون الجديدة بألوان عدة منها الرمادي والأبيض والأزرق والأحمر والبرتقالي، لكن آخر مرة طرحت فيها الشركة الأميركية هواتف بالأزرق والبرتقالي كانت في هاتف "آيفون 5 سي".

ويكمن الفرق الأكبر بين هواتف "آيفون" في الشاشة، ففي هاتفي "آيفون X2" و"آيفون X2 بلس" ستكون شاشة الأوليد أكثر سمكا ولمعانا وقدرة على عكس الألوان بشكل أعمق، أما الهاتف المنخفض التكلفة فسيجري طرحه بشاشة "إل سي دي" وهي نفس الشاشة التي استخدمت في هاتفي "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس".