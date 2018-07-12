برنت يرتفع دولارا معوضا بعض الخسائر مع عودة صادرات ليبيا

ارتفع خام برنت أكثر من دولار اليوم الخميس معوضا بعض خسائره بعد تكبده أكبر انخفاض ليوم واحد في عامين الجلسة السابقة إثر قول ليبيا إنها ستستأنف صادرات النفط وتنامي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الطلب.

وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش كان خام برنت مرتفعا 1.23 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 74.63 دولار للبرميل بعد أن هوى 6.9 بالمئة أمس الأربعاء.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 70.84 دولار للبرميل بعد أن نزل خمسة بالمئة الجلسة السابقة.

وقال جريج مكينا كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر في سيدني "الأسواق في آسيا أكثر استقرارا اليوم بكثير.

"التحركات، التي رأينا مثلها في برنت وبدرجة أقل في غرب تكساس الوسيط الليلة الماضية، عادة ما يتبعها نوع من الانتعاش في اليوم أو الجلسة التالية."

وكان إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إعادة فتح أربعة مرافئ تصدير، بما ينهي مواجهة أوقفت معظم إنتاج النفط الليبي، أحد العوامل في التصحيح حسبما ذكر المحللون.

تسمح إعادة الفتح بعودة ما يصل إلى 850 ألف برميل يوميا من الخام إلى الأسواق العالمية في وقت يثير فيه النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين بواعث قلق بشأن الطلب.