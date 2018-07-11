مؤسسة النقد تطلق النسخة الثانية من برنامج الأمن السيبراني Secure 18

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إطلاق النسخة الثانية من برنامجها المتخصص في مجال الأمن السيبراني Secure 18 لتدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي وكافة القطاعات الأخرى. وأوضحت "ساما" أن برنامج (Secure 18) سيستمر لمدة 6 أشهر ونصف بين السعودية وأمريكا ويحصل من خلاله المتدربون على تأهيل علمي وتدريب وتطبيق عملي وزيارات وحضور حلقات نقاش في مجال الأمن السيبراني على يد خبراء عالميين في الأمن السيبراني يعملون في شركات عملاقة مثل SANS - Chiron - PGI - SecureNinja وغيرها من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتدعو مؤسسة النقد الراغبين في الالتحاق ببرنامج الأمن السيبراني Secure 18 من خريجي وخريجات جميع تخصصات أقسام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من جامعات السعودية والجامعات العربية والأجنبية المعتمدة إلى التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على الرابط (careers.sama.gov.sa). مشيرة إلى أن عملية القبول في البرنامج ستمر بعدة مراحل لتقييم المتقدمين لاختيار 26 متدربا للمشاركة في هذه الرحلة العلمية المتخصصة للعمل على اكتساب مهارات متميزة تساهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة علماً أن هذا البرنامج سيكون بالكامل تحت رعاية ساما. تجدر الإشارة إلى أن "ساما" كانت قد احتفلت في 21 يناير الماضي بتخريج 19 طالبا وطالبة من الدفعة الأولى من برنامج SECURE 17 خضعوا لتدريب مكثف استمر لأكثر من 6 أشهر بين السعودية وبريطانيا وأمريكا فيما شملت الجهات المستقطبة لخريجي الدفعة الأولى كلا من مؤسسة النقد ووزارة المالية والهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للإحصاء والجمارك السعودية إلى جانب القطاع المصرفي.