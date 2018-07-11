"جرير" تربح 381 مليون ريال خلال النصف الأول من العام المالي 2018

أعلنت شركة جرير للتسويق النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 - 06 - 2018 (6 أشهر) حيث حققت صافي أرباح بلغ 381 مليون ريال بارتفاع قدره 3.39% عن الفترة نفسها من العام 2017. فيما حققت أرباح تشغيلية بقيمة 455 مليون ريال بارتفاع قدره 3.34% عن النصف الأول من 2017. فيما بلغت ربحية السهم 1.81 ريال. ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى التحسن النسبي لهوامش الربحية لمعظم الأقسام والتي ترجع الى التحسين المستمر لادارة المنتجات وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع انخفاض المصروفات العمومية والادارية.
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