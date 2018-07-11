مؤسسة النقد توافق لـ "عناية السعودية" على زيادة رأس مالها إلى 300 مليون ريال

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن استلامها قرار مؤسسة النقد العربي السعودي في خطابها رقم 41/ 8200 بتاريخ 26-10-1439هـ الموافق 10-07-2018م والذي ينص على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي من زيادة رأس مال الشركة من (100) مليون ريال إلى (300) مليون وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، شريطة استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توافرها.