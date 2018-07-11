بكين تتهم واشنطن بالسعي إلى تدمير التجارة "الأمريكية-الصينية"

اتهمت الصين الاربعاء الولايات المتحدة بالسعي الى "تدمير" التجارة بين البلدين، وذلك ردا على التهديدات التي وجهتها واشنطن الى بكين بفرض رسوم جمركية اضافية على بضائع صينية تستورد منها الولايات المتحدة ما قيمته 200 مليار دولار سنويا.

وقال نائب وزير التجارة الصيني لي شينغانغ خلال منتدى في بكين إن "زيادة الرسوم الجمركية بصورة متبادلة وعلى نطاق واسع بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي حتما الى تدمير التجارة الصينية-الامريكية".