"فايزر" تؤجل رفع أسعار أدويتها بعد انتقاد ترمب لها

أعلنت شركة "فايزر" العملاقة للصناعات الدوائية الثلاثاء أنها ستؤجل رفع أسعار منتجاتها في أعقاب انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي بيان قالت شركة فايزر أنها "ستؤجل زيادات أسعار الشركة التي تم تفعيلها في أول يوليو لإعطاء الرئيس فرصة للعمل على خطته لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتوفير فرصة للمزيد من المرضى للحصول على (تلك الأدوية)".

وأضاف البيان: "ستعيد الشركة هذه الأسعار إلى مستويات من قبل 1 يوليو في أقرب وقت متى كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية".

ووافق رئيس "فايزر" ورئيسها التنفيذي إيان ريد على التغييرات "بعد مناقشة مكثفة مع الرئيس ترمب اليوم"، بحسب البيان.

ورحب ترمب بهذه الأخبار في تغريدة له، وقال: "تقوم شركة فايزر بتقليص ارتفاع الأسعار ، لذا لا يدفع المرضى الأمريكيون المزيد. ونحن نحيي شركة فايزر لهذا القرار ونأمل أن تفعل الشركات الأخرى الشيء نفسه. أخبار سارة للشعب الأمريكي!".

وكان ترمب هاجم الشركة في تغريدة أخرى يوم الاثنين.

وقال ترمب في تلك التغريدة: "يجب على شركة فايزر وآخرين أن يشعروا بالخجل من أنهم قد رفعوا أسعار الأدوية دون سبب. فهم يستغلون الفقراء وغيرهم غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم".