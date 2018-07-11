تراجع طلبيات الآلات اليابانية بنسبة 3.7% في مايو

قالت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء إن طلبيات الآلات الرئيسية في اليابان تراجعت بنسبة 3.7% في مايو مقارنة بالشهر السابق في أول انخفاض منذ شهرين.

وجاء هذا الرقم أفضل من متوسط التوقعات بانخفاض بنسبة 5.7% من قبل المحللين الذين استطلعت صحيفة نيكي بيزنس ديلي آراءهم، وتبع ذلك ارتفاع بنسبة 10.1% في أبريل.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن طلبات الأجهزة الأساسية للقطاع الخاص والتي تستثني فئات متقلبة مثل السفن والمرافق انخفضت إلى 907.9 مليار ين (8.18 مليار دولار).

وتعتبر هذه الأرقام مؤشرا على الإنفاق الرأسمالي في المستقبل.

وارتفع الطلب الخارجي ، وهو مؤشر على الصادرات المستقبلية ، بنسبة 1.8% على أساس شهري ليصل إلى 1.05 تريليون ين في مايو للشهر الثاني على التوالي من الارتفاع وسط ضعف الين.

وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي يبلغ 0.6% في الفترة من يناير إلى مارس، في أول انكماش في تسعة أرباع وسط ضعف الإنفاق الاستهلاكي ، حسبما أفاد المكتب في الشهر الماضي.