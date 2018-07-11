الشغف .. الإجابة عن انزعاجك في العمل «1 من 2»

تبرير المواقف العاطفية على أنها "شغف"، سيجعلك تبدو أكثر كفاءة مما لو كنت ستعتذر أو تلتزم الصمت.

لطالما نصحنا كثيرين بإخفاء مشاعرنا السلبية في العمل. في الواقع، ليس ذلك بالأمر المرغوب دائما، ناهيك على أرض الواقع. وبإمكانكم اتخاذ أيلون موسك الرئيس التنفيذي لـ "تسلا" مثالا على ذلك. في وقت سابق لهذا الشهر وخلال بداية الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة تسلا، غص موسك خلال مخاطبتهم: "شكرا لشرائكم منتجنا. نبذل قصارى جهدنا لجعله جيدا قدر المستطاع، وبأقصر فترة ممكنة". وأضاف: "لربما سيكون تشبيهي رخيصا قليلا، لكننا نصنع سياراتنا بكل حب".

لوحظ أن موسك لم يعتذر عن ذلك، أو يفسره بكونه كان متأثرا. وذكر بدلا من ذلك أنه وفريقه شغوفون بعملهم. لربما كان ذلك أفضل طريقة للتعامل مع مثل تلك المواقف، بحسب ورقة عمل شاركني فيها كل من زملائي، جوا جوليا لي، من جامعة ميشيجان، وسونيتا ساه من جامعة كورنيل، وآليسون وود بروكس من كلية هارفرد للإدارة.

يواجه أكثر من نصف العاملين بدوام كامل، وفقا لمسح أجريناه قبل الدراسة، ضغوطا ومحنا خلال العمل على الأقل مرة أسبوعيا. في الواقع، لا يحتاج عديد من الأشخاص إلى حثهم على وصف الأحداث الأخيرة المزعجة التي تعرضوا لها في العمل – لربما كنت أيضا واحدا منهم. أثبتت الأبحاث أن التعبير عن الضغوط في العمل قد تنجم عنه عواقب سلبية. ومن الملاحظ بكثرة، ميل المراقبين للنظر إلى الزملاء الذين تظهر عليهم علامات كتلك على أنهم أقل كفاءة.

في سلسلة من خمس تجارب، بحثت وزملائي كيف تساعد إعادة صياغة العواطف غير المرغوبة اجتماعيا على أنها "شغف" على التخفيف من الإدراك السلبي لها. وجدنا أن الأشخاص الذين عزوا حالتهم إلى "الشغف"، عدوا أكثر كفاءة من الآخرين الذين نسبوها إلى العاطفة، أو لم يقدموا تفسيرا لذلك، وحصلوا على فرص أكبر للعمل مباشرة أو كمساعدين.

خلال التجربة الأولى، قرأ المشاركون الذين تم اختيارهم عن طريق "أمازون ميكانيكال تراك" نصا صغيرا يصف فيه موظفين عظيمين انخرطوا في البكاء أثناء اجتماعات عمل. لينتهي النص باعتذار الموظف عن انفعالاته، أو عدم قول شيء، أو برّر الموقف بكونه فقط شغوفا بعمله أو بكونه متأثرا. فضل المشاركون بشكل عام المنطق العاطفي، وقيموا كفاءة الموظف "الشغوف" 20 في المائة أعلى من الموظف الذي لم يقدم أي عذر. أفضل إجابة ثانية كانت الاعتذار ببساطة. كما رأوا أن الاندفاع نحو العاطفة بشكل مطلق أفضل من عدم تقديم أي تفسير.

ومن المثير للاهتمام، أنه عندما كانت الشخصية في النص امرأة، نُظر إلى الموظف على أنه أكثر كفاءة مقارنة باستخدام اسم رجل، ما يشير إلى أن تفاعل الرجل مع الضغوط عاطفيا، مثل البكاء، أمر غير مرغوب فيه على خلاف المرأة. وتساوى كلاهما عندما نسبوا ذلك إلى الشغف.

سألنا خلال التجربة الثانية طلابا جامعيين، قسمناهم مجموعات من شخصين، أن يحددوا المواقف التي شعروا فيها بأنهم تحت الضغوط بسبب المهام الدراسية، ووصف كيفية تعاملهم مع الموضوع على أنه شغف أو عاطفة. رأى الأشخاص الذين استمعوا إلى الطرف الآخر، الذي وصف بدوره الضغط على أنه شغف، أنهم أكثر كفاءة من أولئك الذين ركزوا على حالتهم العاطفية.

كانت التجربة الثالثة دراسة ميدانية. سألنا خلالها 415 موظفا من قطاعات عدة، تراوح مناصبهم بين مساعد ورئيس تنفيذي، عن موقف يذكرونه لزميل أبدى إحباطا في العمل بشكل واضح، ومن ثم سألنا مجموعة واحدة أن تفكر في الطرق التي أظهر فيها زميلهم شغفه.