5 مليارات ريـال قيمة مشاريع الطرق المنتهية في النصف الأول من 2018

بلغ عدد مشاريع الطرق المنتهية في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 نحو 55 مشروعا تجاوزت أطوالها 545 كيلو مترا، فيما بلغت تكاليفها 4.98 مليار ريال.

وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر في وزارة النقل، إن عدد المشاريع تحت التنفيذ حتى نهاية النصف الأول، 463 مشروعا بإجمالي أطوال 12.3 ألف كيلو متر، موضحة أنه اعتمدت لها تكاليف إجمالية بقيمة 42.2 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المشاريع التي افتتحت للحركة المرورية 30 مشروعا، بإجمالي أطوال 411 كيلو مترا وتشمل 6 تقاطعات لطرق رئيسية.

وفي الإطار، وقّع الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل، أمس الأول، عقودا جديدة لتنفيذ مشاريع طرق اعتُمدت في الميزانية للسنة المالية 2018، شملت 23 مشروعا جديدا بقيمة 1.7 مليار ريال لتنفيذ طرق في مختلف مناطق المملكة، لتكون ضمن إجمالي المشاريع الموقّعة للعام ذاته البالغ عددها 75 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 2.7 مليار ريال.

ومشاريع الطرق الـ 23 المعتمدة في ميزانية وزارة النقل للعام الجاري تتوزع على مناطق المملكة بواقع سبعة مشاريع في منطقة مكة المكرمة، وستة مشاريع في منطقة الرياض، وأربعة في منطقة عسير، ومشروعين في المنطقة الشرقية، ومشروع في كل من حائل والباحة وتبوك، إضافة إلى مشروع خاص لتنفيذ أعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية على بعض الطرق في مختلف مناطق المملكة والذي يدعم مبادرة رفع مستوى السلامة وتقليل نسبة الوفيات من الحوادث المرورية على الطرق.

وتشمل المشاريع الجديدة في منطقة الرياض استكمال ازدواج طريق الخرج "حرض" وتنفيذ تقاطعي المراعي وأراسكو بتكلفة تقارب 70 مليون ريال، وإنجاز الأعمال المتبقية للطرق الزراعية ضمن المجموعة الخامسة والثلاثين بتكلفة 27.3 مليون ريال، واستكمال ازدواج المحول الشرقي لربط طريق الدمام السريع بطريق الخرج ضمن المرحلة الرابعة بتكلفة 72 مليون ريال.

أما المشاريع الجديدة في منطقة عسير، فتشمل استكمال طريق ظهياي العقل المجمعة من الحبيل إلى طريق مفرغ السيل - المجمعة بطول 27 كيلومترا مع الجسور، بتكلفة إجمالية تزيد على 38 مليون ريال، واستكمال طريق الفرع الصدارة بطول 18 كيلومترا وطريق الحمضة الديرة المروة يهر بطول 40 كيلومترا، بتكلفة إجمالية قدرها 68.4 مليون ريال، وفتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية في المنطقة بتكلفة 45.5 مليون ريال، إضافة إلى استكمال ازدواج طريق خميس مشيط - بيشة ضمن المرحلة الثالثة بتكلفة 74.4 مليون ريال.

