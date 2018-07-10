انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 33%  خلال عامين

أشادت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بالانخفاض الملموس في وفيات الحوادث المرورية خلال العامين المنصرمين والتى اعلنتها الإدارة العامة للمرور والتى بلغت 33% حيث انخفض عدد الوفيات لكل 100 الف نسمه من 28 الى 18,6 بواقع انخفاض تجاوز 33% .

وخلال التسعة أشهر من هذا العام أظهرت الإحصاءات أن عدد الحوادث بلغ 285,508 مقارنة ب 361,090 خلال نفس الفتره من العام السابق بواقع انخفاض نسبتة 20,93 % ونتج عن انخفاض الحوادث انخفاض عدد الوفيات خلال ذات الفتره من 5,630 الى 4,578 بواقع انخفاض نسبتة 18,6 % كما انخفضت اعداد الإصابات الناتجة عن هذه الحوادث من 25,787 الى 22,925 بواقع انخفاض نسبتة 11,1%.

وأعزت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية هذه النتائج الايجابية الى الدعم اللامحدود من سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وجهود وزارة الداخلية في رفع مستوى الضبط المروري والتوسع في استخدام التقنيات الحديثه للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، والتكامل مع الجهات الهندسية ممثلة في وزراة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك عن طريق معالجة المواقع الخطرة ورفع مستوى السلامة على الطرق.

كما كان لجهات الاستجابة للطوارئ ممثلة في وزارة الصحة والهلال الاحمر دور فعال في انخفاض الوفيات من خلال تحسين زمن الاستجابة وتطوير الخدمات الطبية المقدمه لضحايا الحوادث.

الجدير بالذكر ان اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التى تشكلت بقرار من مجلس الوزراء تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تتولى جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالشأن المروري، ودعم كافة الجهات ذات العلاقة لتكامل المنظومة المرورية عبر عدة مبادارت ضبطيه وهندسية وتشريعية وتعليميه وتوعوية وخدمات صحية ضمن خطة التحول الوطني 2.0.