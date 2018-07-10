إدارة الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2018

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2018 بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 1.72 مليون برميل يوميا.

وفي تقريرها الشهري، خفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019 بمقدار عشرة آلاف برميل يوميا إلى 1.71 مليون برميل يوميا.