البورصة المصرية تربح 6.5 مليار جنيه ومؤشرها الرئيس يرتفع بنسبة 0.86%

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6.5 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 887.5 مليار جنيه وسط تعاملات تجاوزت 1.4 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 15921.03 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنحو 0.54% ليبلغ مستوى 779.63 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً الذي زاد بنحو 0.81% مسجلا مستوى 1993.33 نقطة.

