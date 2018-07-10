يوفنتوس يعلن التعاقد مع رونالدو

قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء إن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات انتقل إلى يوفنتوس بطل إيطاليا.

ورونالدو، الذي انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2008 في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 80 مليون جنيه استرليني، هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفا في كل المسابقات وفاز بلقبين للدوري الاسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الاسباني.

