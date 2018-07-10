النمو المغربي سيتباطأ إلى 2.9% في 2019 من 3.1%

قال رئيس المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي في البلاد من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.9 بالمئة في عام 2019 مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 3.1 بالمئة هذا العام.
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