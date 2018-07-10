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أخبار اقتصادية- عالمية

النمو المغربي سيتباطأ إلى 2.9% في 2019 من 3.1%

رويترز

قال رئيس المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي في البلاد من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.9 بالمئة في عام 2019 مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 3.1 بالمئة هذا العام.

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