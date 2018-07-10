"سوفت بنك" تحكم قبضتها على "ياهو اليابان" بملياري دولار

زادت مجموعة سوفت بنك حصتها في ياهو اليابان من خلال صفقة بملياري دولار مع شركة ألتابا الأمريكية لتعزيز العلاقات مع شركة الانترنت ذات الثقل قبل الطرح العام الأولي لوحدتها للاتصالات.

وتتيح الصفقة، التي لا يتجاوز صافي استثمارات سوفت بنك فيها التسعة ملايين دولار، لسوفت بنك رفع حصتها في ياهو اليابان دون أن يضغط ذلك على ميزانيتها المتخمة.

كما أنه يعطي وحدة الاتصالات المحلية لسوفت بنك حصة تبلغ 12 بالمئة في ياهو اليابان مما يبرز للمستثمرين قوة العلاقة بين الشركتين قبل الإدراج المزمع.

وفي حالة ألتابا التي تملك أيضا 15 بالمئة في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا فإن الصفقة تسهم في تسييل جزء من الاستثمارات في المشروع المشترك الذي أقامته مع سوفت بنك في 1996.

وبالنسبة لياهو اليابان فإن الصفقة قد تعزز العلاقات مع سوفت بنك أكبر مساهميها وتسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين الذين تابعوا تراجع السهم العام الجاري. وأغلق السهم منخفضا 11.4 بالمئة في طوكيو اليوم.

وأعلنت سوفت بنك اليوم أنها ستشتري أسهم ياهو اليابان بقيمة 221 مليار ين (ملياري دولار) من ألتابا ثم تعاود ياهو اليابان شراء أسهم بقيمة 220 مليار ين من سوفت بنك.

ونتيجة للصفقة ترتفع حصة سوفت بنك في ياهو اليابان إلى 48.17 بالمئة من 42.95 بالمئة.

