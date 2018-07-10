ثقة المستثمرين الألمان الأدنى في 6 سنوات بفعل توترات التجارة

أظهر مسح اليوم الثلاثاء انخفاض معنويات المستثمرين الألمان في يوليو تموز إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس آب 2012 بفعل المخاوف من تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث اليوم الثلاثاء إن مسحه الشهري أظهر تراجع الثقة الاقتصادية إلى -24.7 من -16.1 في يونيو حزيران. يأتي هذا بالمقارنة مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لقراءة عند -18.0.

وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى 72.4 من 80.6 الشهر الماضي. وبلغ متوسط التوقعات في استطلاع رويترز 78.2.

وقال أخيم فامباخ رئيس زد.إي.دبليو "اتسمت فترة المسح الحالي بضبابية سياسية كبيرة... المخاوف بشأن تصاعد حرب تجارية عالمية مع الولايات المتحدة على الأخص أدت إلى تدهور التوقعات الاقتصادية".

وأضاف فامباخ أن الأنباء الإيجابية بشأن الإنتاج الصناعي وطلبيات التوريد وسوق العمل الألمانية "تبددت بشكل كبير" جراء الآثار السلبية المتوقعة للنزاع بشأن الرسوم على التجارة الخارجية.

وفي الأسبوع الماضي حذر وزير المالية أولاف شولتس من أن قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم على السلع المستوردة من شركاء تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي سيضر بالجميع.

وجاءت القراءة الضعيفة للمعنويات من زد.إي.دبليو على الرغم من حزمة من الأنباء الإيجابية من أكبر اقتصاد في أوروبا.

فقد زادت الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مايو أيار، حين ارتفع أيضا الإنتاج الصناعي، مما يشير إلى أن المصانع الألمانية تستعيد قوة الدفع مجددا بعد بداية ضعيفة للعام.