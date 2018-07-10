الاسترليني يرتفع مع سعى ماي إلى الوحدة بعد استقالة وزيرين

ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم في الوقت الذي تبددت فيه المخاوف من أن استقالة وزيرين ستثير تحديا فوريا لزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في حين انخفض الين مقابل الدولار مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر. وتحول الاسترليني للارتفاع خلال الجلسة وزاد إلى 1.3272 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.3189 دولار أمس عقب استقالة وزيري الخارجية وشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي احتجاجا على خطط رئيسة الوزراء البريطانية للإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي. ويقول مشروعون من حزب المحافظين إن ماي بمنأى على الأرجح عن مواجهة تحد لزعامتها على الرغم من الاستقالتين وإن هذا ساعد العملة على تحقيق بعض المكاسب.

وارتفع الاسترليني مقابل اليورو إلى 88.60 بنس وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش صعد 0.1% بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 89.025 بنس لليورو يوم الاثنين. وزاد الدولار 0.2% مقابل الين الياباني الذي يشتريه المستثمرون في العادة خلال أوقات الضبابية السياسية إلى 111.08 ين ليصعد فوق مستوى 111 ينا للمرة الأولى منذ يوم الثلاثاء الماضي مقتربا من أعلى مستوى في 6 أشهر. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية إلى 94.230 بعد أن هبط يوم الاثنين إلى 93.711 وهو أدنى مستوياته منذ منتصف يونيو حزيران. وتأثرت العملة الأمريكية سلبا ببيانات يوم الجمعة التي أظهرت أن نمو الأجور في الولايات المتحدة ظل فاترا على الرغم من تحسن أوضاع سوق العمل عموما. وزاد اليوان الصيني 0.1 بالمئة في تعاملات الأسوق الخارجية إلى 6.6262 مقابل الدولار مبتعدا عن المستويات المتدنية المسجلة في يونيو حزيران عندما شهدت العملة الصينية أكبر انخفاض شهري لها على الإطلاق.