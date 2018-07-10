الذهب ينزل مع تعافي الدولار من أقل مستوى في 3 أسابيع

تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة لتنخفض قليلا اليوم مع تعافي الدولار الأمريكي ولكن حدت من الخسائر المخاوف المستمرة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين وعدم التيقن السياسي في بريطانيا بخصوص الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1256.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 26 يونيو عند 1265.87 دولار في الجلسة السابقة. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% الي 1257.40 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي ببنك استراليا الوطني إن الدولار كان المحرك الرئيسي. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.04 بالمئة إلي 94.114 بعدما نزل لأقل مستوى منذ منتصف يونيو حزيران أمس الاثنين. وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.08 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3 بالمئة الي 844.50 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.9 إلى 951.95 دولار.