الأسهم الأوروبية تواصل الصعود وشركات النفط ترتفع

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع استمرار موجة التعافي في الأسواق العالمية لينحسر التركيز على المخاوف بشأن الحرب التجارية ويتحول صوب موسم إعلان نتائج الشركات التي من المتوقع أن تكون قوية.
وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش ويتجه لتسجيل مكاسب لليوم السادس على التوالي مع استمرار دعم قطاعات السلع للسوق بأدائها القوي.
وكانت أسهم شركات النفط أكبر داعم للمؤشر وصعد القطاع 0.9 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة للمخاوف من نقص محتمل في الإمدادات.
وكان من أبرز الرابحين شركة الكيماويات المتخصصة واكر كيمي وزاد سهمها 3.8 بالمئة بعد أن رفع محللو سوسيتيه جنرال توصيتهم للسهم إلى شراء من احتفاظ.
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