تعداد سكان المدن الكبيرة في العالم سيرتفع إلى مليار نسمة

من المتوقع أن يواصل تعداد سكان المدن الكبيرة في العالم ارتفاعه على نحو ملحوظ خلال السنوات المقبلة.
فقد ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء في مدينة فيسبادن الألمانية استنادا إلى بيانات الأمم المتحدة أن تعداد سكان المدن سيرتفع بواقع مليار نسمة بحلول عام 2030 ليصل إلى 2ر5 مليار نسمة.
وبحسب البيانات، فإن سكان المدن سيشكلون نسبة 60% من سكان العالم بحلول .2030
ويبلغ تعداد سكان المدن حاليا 4.2 مليار نسمة، ليشكلوا نسبة 55% من إجمالي سكان العالم الذين يبلغ تعدادهم 7.6 مليار نسمة.
وبحسب البيانات، يبلغ عدد المدن المليونية في العالم حاليا 548 مدينة، ويتخطى تعداد السكان في 33 مدينة 10 ملايين نسمة. ويوجد معظم هذه المدن في آسيا (19 مدينة) وأمريكا اللاتينية (6 مدن).
ووفقا للإحصائية، فإن أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان طوكيو، حيث يقطنها 37 مليون نسمة.
ولا توجد مدن أوروبية بين أكبر عشر مدن في العالم.
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