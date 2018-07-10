إنقاذ 8 من «أطفال الكهف» في تايلاند

تمكنت فرق الإنقاذ في تايلاند من إخراج أربعة صبية من كهف شمالي البلاد، أمس، ليصل عدد الذين تم إنقاذهم حتى كتابة الخبر ثمانية صبية من أصل 12 صبيا علقوا مع مدربهم منذ 23 يونيو الماضي في الكهف، بحسب "سكاي نيوز".

واستأنفت فرق الإنقاذ، أمس، عمليات الإنقاذ لإخراج بقية العالقين في عملية محفوفة بالمخاطر، إذ عدها الخبراء "واحدة من أعظم عمليات الإنقاذ في التاريخ". وعلق الصبية، رفقة مدربهم لكرة القدم، منذ أكثر من أسبوعين في الكهف، الذي غمرت الطرق المؤدية إليه مياه الأمطار الغزيرة، الأمر الذي حال دون عودتهم وخروجهم منه. وتراوح أعمار الصبية القابعين على مسافة 800 متر تحت سطح الأرض، بين 11 عاما و16 عاما، ويشارك في عملية الإنقاذ 18 غواصا، جاء اثنان منهم من بريطانيا للمشاركة في المهمة. وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج أربعة صبية من بين 12 آخرين، الأحد، في عملية دراماتيكية استغرقت ثماني ساعات، الأمر الذي أعطى الأمل في تكرار العملية (الإثنين) لإخراج بقية العالقين.