لأول مرة .. الذكاء الاصطناعي يدير مركز اتصال لخدمة العملاء

تنوي شركة تأمين عالمية بدء استخدام برنامج جوجل Duplex، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإدارة وتشغيل مركز كامل لخدمة العملاء عبر الهاتف، مستخدما أصواتا بشرية في خدماته، بحسب "روسيا اليوم".

وفضلت الشركة عدم الإفصاح عن اسمها أو عن موقف "جوجل" من الطرح، بينما أعلنت الأخيرة أنها لم تجرب Duplex عمليا في مجال اتصالات خدمة العملاء حتى الآن، لكنها تنوي فعل ذلك قريبا.

وأرجعت "جوجل" سبب عدم استخدام Duplex على نحو واسع في خدمة العملاء إلى تصميمه المبدئي الهادف إلى خدمة عملائها المباشرين، وليس لاستخدامات الشركات الأخرى.

وأكدت الشركة الأمريكية أن البرنامج الذكي حقق نجاحا جيدا في مجال حجوزات المطاعم وصالونات التجميل، وأن توسعه إلى مجالات أخرى بحاجة إلى وقت، لأن ذلك يتطلب فحوصا تخصصية لكل مجال على حدة.

ويستطيع البرنامج الذكي التحدث إلى المتصلين بطلاقة وسرعة، كما يستطيع حجز مواعيد الاجتماعات الرسمية وزيارات الطبيب وغيرهما من متطلبات العملاء المتصلين بالمركز.

كما يسمح البرنامج لـ "الروبوت المتحدث" بطلب المساعدة من الموظف المناوب، في حال وصل الحديث مع العميل إلى طريق مسدود ومعقد.