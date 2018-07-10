امتلاك «آيفون» .. دليل على الغنى

قالت دراسة حديثة، نشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، إن من بين الصفات المشتركة للأغنياء امتلاكهم أحد هواتف آيفون.

وأوضحت الدراسة، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، أن امتلاك هاتف آيفون مؤشر قوي على أن صاحبه يتوافر على "دخل قوي".

وبين منجزا الدراسة، ماريان برتراند وأمير كامينيكا، أن لكل فترة من الزمن صفات مشتركة للأغنياء، مضيفين "على سبيل المثال، كان الدليل على الغنى خلال 1992 امتلاك الخردل Grey Poupon Dijon".

وتابعا، "حاليا، يشير امتلاك "آيفون" على وجه التحديد إلى علامة من علامات الغنى بنسبة 69.1 في المائة".

ويبدو أن الدراسة صحيحة نسبيا، على اعتبار أن كل إصدارات "أبل" الجديدة مرتفعة القيمة، مثل تكلفة جهاز آيفون X التي تبلغ 999 دولارا أمريكيا لنسخة "64 جيجابايت".