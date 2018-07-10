الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف

زاد المؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند الإغلاق اليوم الثلاثاء مدعوما بأنباء صفقات إلى جانب أداء قوي لوول ستريت، وقفزت أسهم شركتي تكرير النفط إيديميتسو كوسان وشوا سيكيو بعد أن قالتا إنهما اتفقتا على الاندماج في أبريل نيسان من العام المقبل.

وارتفعت أسهم الشركتين 12.6 بالمئة و9.7 بالمئة على الترتيب بعد الإعلان. وتخطط الشركتان للاندماج عبر مبادلة أسهم في حين سيجري إلغاء إدراج شوا شل في 29 مارس آذار.

وتركزت الأنظار على ياهو اليابان حيث ارتفع سهم الشركة 11 بالمئة بفضل نبأ بأن مجموعة سوفت بنك ستشتري أسهما للشركة بقيمة ملياري دولار تقريبا عبر وحدة.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.7 بالمئة عند الإغلاق إلى 22196.89 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 29 يونيو حزيران.

تلقت الأسهم دعما بعد أن حقق المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 أكبر مكاسب لهما في أكثر من شهر الليلة الماضية، مع تحول الأنظار على نحو مطرد بعيدا عن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي أضر بالأسواق المالية الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسهم هوندا موتور واحدا بالمئة ونيسان موتور 3.8 بالمئة على الرغم من إقرار شركتي صناعة السيارات أمس الاثنين أنهما قاستا انبعاثات العادم واستهلاك الوقود على نحو غير متوافق مع المعايير وذلك في 19 طرازا بيعت في اليابان.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1716.13 نقطة.