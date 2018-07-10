أستراليا تسجل رقمًا قياسيًا في تجارة السلع والخدمات

سجلت أستراليا رقمًا قياسيًا في تجارة السلع والخدمات في 2017م، إذ بلغت 763.2 مليار دولار أسترالي.

وأفاد بيان صادر عن وزير التجارة والاستثمار الفيدرالي الأسترالي ستيفن تشيبو أن الزيادة بلغت 11 في المئة عن عام 2016م الأمر الذي شكل دافعًا قويًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح البيان أن الصين جاءت في المركز الأول كشريك تجاري لأستراليا بقيمة 183.4 مليار دولار أسترالي، تلتها اليابان بـ 71.9 مليار دولار أسترالي ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 68.5 مليار دولار أسترالي.