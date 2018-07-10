شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في عمليات الاحتيال

- استحداث برنامج تمويل خاص لرفع كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية
- «الحبوب» ترسي عقودا لاستيراد 1.74 مليون طن شعير علفي
- 70 % من المصارف الإسلامية في الخليج تتجنب انخفاضات كبيرة في أعمالها
- «ساما» تحصر تعامل المصارف مع المرخصين في مهنة التقييم العقاري
- نظام الاستثمار التعديني المعدل يجيز تأسيس شركات وصندوق للطاقة
- «القيادية» تضغط على البورصات الخليجية .. ومبيعات محلية تهبط بـ «المصرية»
- «بريكست» يثير موجة استقالات في بريطانيا .. حكومة ماي على المحك
- مستثمرو العملات يتجاهلون التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
- طرح مشروع نظام التخصيص لاستطلاع آراء المختصين .. يحفز استثمارات القطاع الخاص
- السفير الصيني: التبادل التجاري مع السعودية ارتفع 18 % خلال عام
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- حملة "وطن بلا مخالف" تسفر عن ضبط أكثر من مليون و251 ألف مخالف في كافة المناطق.
- طرق لحماية أجهزة التوجيه "الراوتر"
- إقالة أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا بموجب مرسوم
- حافلة.. وعبارة
- قريبا.. القهوة والبهارات ممنوعة في الطائرات
- هيئة البيئة تلزم مصانع الحديد تركيب بوابات إشعاعية للفحص والمراقبة
- "التحلية" توقع عقداً لإنشاء محطة تحلية في الخبر بتكلفة 903 ملايين ريال
- بتكلفة تجاوزت 44 مليون ريال.. وزير الصحة يدشن 12 مشروعاً صحياً في حفر الباطن
- كفاءة الطاقة: تعرف على مقدار التوفير بين مكيفات الاسبليت والشباك شهرياً
- وزير النقل يوقّع 23 مشروعاً جديداً لتنفيذ طرق بقيمة 1.7 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة
أضف تعليق